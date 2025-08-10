家事は夫婦で分担したいものです。しかし旦那さんがあまりにも動いてくれず、悩むママも多いでしょう。そんななか、ママスタコミュニティにとあるママからこんな投稿が寄せられました。『うちの旦那、なんで動かないのだろう。義父がそうだからかな？仕事以外は本当に何もせず、大きな喧嘩の末にようやくゴミ捨てだけはするようになった。けれどそれ以外は本当に何もしないの。私がバタバタしている間もずっとスマホを見ているだ