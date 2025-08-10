10日午後8時8分ごろ、東京都、神奈川県、静岡県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、東京都の伊豆大島町と東京利島村、神奈川県の横浜中区、静岡県の東伊豆町です。【各地の震度詳細】■震度1□東