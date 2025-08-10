気象台は、午後8時10分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を佐世保市（宇久地域を除く）に発表しました。また洪水警報を佐世保市（宇久地域を除く）に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を佐々町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・佐世保市（宇久地域を除く）に発表 10日20:10時点北部、壱岐・対馬では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増