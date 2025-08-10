相撲団体で優勝した鳥取城北の選手たち＝ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館全国高校総体（インターハイ）第18日は10日、ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館などで行われ、相撲の団体決勝は鳥取城北が金沢市工（石川）を4―1で下し、3年ぶり6度目の優勝を果たした。個人体重別戦は100キロ級で花田龍信（和歌山商）、80キロ級で西尾勇斗（静岡・飛龍）が頂点に立った。新体操団体で女子は昭和学院（千葉）が3年ぶり4度目、男