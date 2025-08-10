「ソロになって挑戦したかったことのひとつがグラビアでした。今までは、写真を撮られることはあまり好きじゃなかったけど、たくさんの人に知ってもらえるコンテンツのひとつですよね。また新しい自分を発見できるから、好きになりました」アイドルグループ「つばきファクトリー」の2代目リーダーで、2024年6月に卒業した新沼希空が、ソロ活動をスタート。11年間のアイドル時代とは違う、大人な一面を見せてくれた。「久々に初々