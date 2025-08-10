「もしかして、『パンツはいてない事件』のことですか？」令和とは思えぬ発言に、思わず最高にテンションが上がった瞬間をそのままお伝えしたい。グラビアアイドルとしてはもちろん、 “軽トラ女子” としても知られる三田悠貴は、放送中の番組『道との遭遇』（CBC）のワンコーナーを担当している。全国各地を自ら運転し、道中のさまざまな出会いや発見をお届けするというハートフルな人気コーナーだ。大阪府枚方市を運転中、コ