秋篠宮妃紀子さまと二女の佳子さまが、広島市で原爆を題材としたミュージカルを鑑賞されました。紀子さまと佳子さまは10日、広島市を私的に訪れ、ミュージカル「ピース・オン・ユア・ウイングス」を鑑賞されました。この作品は、2歳の時に広島で被爆し、12歳で白血病で亡くなるまで折り鶴を折り続け、後に平和記念公園の「原爆の子の像」のモデルとなった佐々木禎子さんの生涯を描いたもので、ハワイ・ホノルルの子どもたちの劇団