女子プロレス「スターダム」の夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」レッドスターズＢブロック公式戦（１０日、岡山）で、ＪｕｓｔＴａｐＯｕｔの稲葉あずさ（１７）が、ハイスピード王者・星来芽依（２３）から白星を強奪した。現在同ブロックでは上谷沙弥が勝ち点１０で首位を独走。その次を勝ち点７の羽南、星来が追っている。あずさはこの日の大会前まで２勝３敗の勝ち点４。各ブロック上位３人が進出できる決勝トーナメント