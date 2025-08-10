先日、本誌で初グラビアを飾った、川北すずね。元音大生のHカップ美女が、自身初となるデジタル写真集を発売した。「音大は中退してしまったんですが、得意だった科目は、ソルフェージュ。簡単に言うと、音感や、楽譜を読む能力・読譜力を訓練する授業です。絶対音感があるので、聴いた音楽を楽譜に起こすことが特に得意でした。あと、オーケストラを組んで演奏するのは、すごく楽しかったですね。『いま私、青春してるな〜』っ