「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が10日、X（旧ツイッター）を更新。暴力行為をめぐって広陵（広島）がこの日、第107回全国高校野球選手権大会の出場辞退を発表した件をめぐり、私見をつづった。ひろゆき氏は、特に何について書いているかは記さずに「刑法では悪事を指示した人と悪事に加担した人に責任が発生する。悪事に関与してない人まで、同じ組織に所属しただけで責任を取らされる仕組み