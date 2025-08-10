シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキが１０日、東京国際フォーラムで自身１１年ぶりとなる全国ツアー（全１０都市）の最終公演を迎えた。会場に集まった５０００人のファンに迎えられたアンジェラは「こんばんは！そして、ただいま！」とあいさつ。１１年ぶりとなるステージに立ち「約束通り帰ってきました」と笑みを浮かべた。アンジェラは２０１４年８月をもって日本での音楽活動を休止。ミュージカルの音楽作家