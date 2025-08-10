◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）阪神・近本光司外野手が６回の守備から途中交代した。今季、チームで唯一フルイニング出場を続けていたリードオフマン。この日は４打数１安打だった。