ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は10日、5日目に3組の準優勝戦が終了。11日、最終日の12Rで行われる優勝戦出場メンバーが決定した。今回がG1初出場だった勝浦真帆（29＝岡山）は、2日目10Rで初勝利を挙げて水神祭。そして準優勝戦10Rでは2着争いを制して初の優勝戦優出と、初モノずくめでベスト6入りを決めた。「初日は自分のミスで着を落としたので、まだ反省することはいっぱいある。で