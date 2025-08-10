今回、城島、横山、リチャード、加藤がやってきたのは、富山県高岡市の高岡古城公園。この城跡を活かした自然豊かな公園に、あるとんでもない厄介者がいるという。「目撃された時のニュース映像」「1m超えてる！流木みたい」「消えたと思ったら浮上して、また消えてシュッと(逃げる)」その細長いフォルムと神出鬼没な姿から人呼んで「“お堀の潜水艦"」そいつの正体は「アリゲーター(ワニ)のような形の魚“アリゲーターガー"」およ