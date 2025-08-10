「阪神−ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）ヤクルトの奥川恭伸投手が１０安打を浴びて五回途中３失点でＫＯされた。初回に佐藤輝の右翼線適時二塁打で先制を許すと、三回にも佐藤輝に右中間へ３１号アーチを浴びて追加点を奪われた。そして五回、佐藤輝の安打から無死満塁のピンチを招くと、坂本に不運な右前適時打を浴びた。ここで高津監督がベンチを出て交代を告げた。１０安打を浴びてのＫＯ劇となった。今季、