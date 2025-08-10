◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年8月10日京セラD）阪神の近本が5回終了でベンチに退き、開幕から続いていた今季のフルイニング出場が103試合で止まった。セパを通じて中日・岡林だけがフルイニング出場を継続している。この日の近本は4回に二塁打を放ち、4打数1安打だった。