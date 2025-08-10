ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は10日、5日目に3組の準優勝戦が終了。11日、最終日の12Rで行われる優勝戦出場メンバーが決定した。大激闘で競り勝った。渡辺優美（32＝福岡）は準優勝戦11Rで富樫麗加、山口真喜子との接戦に競り勝って2着。ファイナル進出を決めた。「（調整は）あまり変えていない。何か出てないなという感じです。雰囲気がパッとしないんですよね。あとは本体ですかね