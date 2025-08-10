シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（４７）が１０日、東京国際フォーラムホールＡで１１年ぶりの全国ツアー「アンジェラ・アキＴｏｕｒ２０２５−Ｅｌｅｖｅｎ−」のファイナル公演を行い、約２時間にわたり待ちかねた完売５０００人のファンを魅了した。ミュージカル音楽作家を目指して米国の大学に入学し、作曲を学び直したアンジェラは昨年、約１０年ぶりに日本での活動を再開。今年５月にニューシングル「