【漫画】本編を読む自分の心の中にある大切な記憶や想いを展示するミュージアムがあったなら、あなたは行ってみたいと思うだろうか。『自分ミュージアムへようこそ』（あきばさやか/KADOKAWA）は、悩める人たちが「人の心を映す」不思議なミュージアムに招待され、自身と向き合っていく温かな連作短編漫画だ。本作では、「自分ミュージアム」に招待された人たちが、自分の心を客観的に見つめ直していく姿が優しいタッチで描か