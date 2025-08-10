大分トリニータ サッカーJ2・大分トリニータは9日夜、ホームでカターレ富山と対戦しました。 前半に先制を許したものの、その後、2点を取り逆転に成功したトリニータでしたが、後半に相手の追加点を許し、結局2対2で引き分けました。 リーグ戦はこれで8試合勝利なしとなっています。