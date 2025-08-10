【モデルプレス＝2025/08/10】乃木坂46の池田瑛紗が9日、自身のInstagramを更新。グループ加入前の秘蔵ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】乃木坂46メンバーグループ加入前の秘蔵ショット◆池田瑛紗、乃木坂46加入前の秘蔵ショット公開「乃木坂入る前の私」とつづり、池田坂で撮影した写真を公開した池田。「浪人時代、なかなか乃木坂のイベントに行けなくてやってたのが自分の名前の坂道見つけて写真撮ることでした