ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は10日、5日目に3組の準優勝戦が終了。11日、最終日の12Rで行われる優勝戦出場メンバーが決定した。隊形とターンがかみ合った。松尾夏海（33＝香川）は、準優12Rを3コースから捲り差して1着。予選1位のイン平山智加が2着で、香川支部でワンツーフィニッシュを決めた。レースは、2コースの刑部亜里紗が若干、遅れて中へこみの形。松尾は角度を付けて、レバ