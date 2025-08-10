気象台は、午後8時1分に、洪水警報を有田町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を江北町、白石町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】佐賀県・有田町に発表 10日20:01時点佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量6