かつて日本でも活躍したラテン系女子レスラーのファッションが話題に。小悪魔的なコスチュームにファンが大興奮となった。【映像】ドアップで「チラッ」美女レスラーの挑発的“小悪魔コス”注目を集めているのはWWEで飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍している“メキシコ最高峰”ことステファニー・バッケルだ。チリ人の彼女はメキシコではトップオブトップのレスラーで、日本を筆頭に世界中を渡り歩くと、昨年9月にWWEに入団。3月に「