【FIBAアジアカップ2025】グアム代表vs日本代表（日本時間8月10日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】日本代表vsグアム代表の生中継サウジアラビア開催のFIBAアジアカップに出場しているバスケットボール日本代表は8月10日、グループフェーズ第3節でグアム代表と対戦。試合に先立ってスターティング5が発表された。ここまで1勝1敗（シリアに勝利、イランに敗戦）の日本は、すでにグループB3位以内が確定してお