今回は筆者の体験談です。義実家との外食は、運転手要員にされる私だけが毎回のようにノンアル担当。さらに免許を持たない義母からは 「嫁は義家族に奉仕するもの」「嫁がお酒を飲むなんて！」という空気が伝わってきて、毎回うんざりしていました。 運転手はいつも私 みんなが楽しそうに飲んでいる中、自分だけお酒を我慢するのは、どうしても気持ちが沈んでしまいます。グラスを傾ける義父や義母を見ていると、飲みた