◇プロ野球セ・リーグ 阪神-ヤクルト（10日、京セラドーム）ヤクルトの先発・奥川恭伸投手が5回、無死満塁を招き降板しました。初回には1アウトから中野拓夢選手のヒットを浴びます。続く森下翔太選手は空振り三振に取るも、迎えたのは4番・佐藤輝明選手。中野選手の盗塁で2アウト2塁とチャンスメイクされると、ライトのライン際への鋭いタイムリー2塁打を浴び、先制点を献上しました。それでも大山悠輔選手を空振り三振に取り、最