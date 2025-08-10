ＥＸＩＬＥらが所属する芸能事務所・ＬＤＨのメンバーによる動画配信サービス「ＣＬ」の５周年記念イベント「ＣＬ５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ〜ＴｈａｎｋｙｏｕＦＥＳＴＩＶＡＬ〜」が１０日、千葉県船橋市のＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ−ＢＡＹで行われた。ＬＤＨ所属アーティスト６９人に加え、ゲストとして吉本興業所属芸人１０人が参加。過去に配信された中から、ファン選んだ５種類をさらにアレンジし