気象台は、午後7時56分に、大雨警報（浸水害）を大町町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・大町町に発表 10日19:56時点佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量60mm□洪水警報10日夜遅くにかけて警戒■唐津