10日夕方、金沢市で住宅を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。10日午後６時半ごろ、金沢市金石下寺町で近くに住む人から「火事です」と消防に通報がありました北陸放送が設置した情報カメラからは、激しく炎と黒煙が立ちのぼる様子が確認できました。火はおよそ１時間半後に消し止められ、けが人はいませんでした。警察によりますと、火元とみられる木造2階建ての住宅には3人が暮らしていて、出火当時は