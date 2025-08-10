ボートレース平和島の「第1回アサヒビールカップ」の予選最終日となる4日目が10日、終了した。1R5号艇、後半6R3号艇でいずれも2着と奮闘が光ったのは、地元・東京支部の尾形栄治（50）だ。これで予選は7戦して1勝ながら2着4回、3着1回と6回舟券に絡み、得点率10位でクリア。準優勝戦に駒を進めた。平和島は2022年7月19〜22日の開催以来3年ぶりの参戦だが、躍進を支える39号機は「まずまずどころか、出足はかなりいいですよ。