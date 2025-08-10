気象台は、午後7時46分に、洪水警報を玖珠町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】大分県・玖珠町に発表 10日19:46時点中部、北部、西部では、11日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。北部、西部では、11日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■別府市□大雨警報・土砂災害11日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量20mm■中津市□大雨警報