「レディースチャンピオン・プレミアムＧ１」（１０日、浜名湖）峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１＝が、４Ｒ発売中に、野田なづき（２５）＝佐賀・１２５期・Ｂ１＝との師弟コンビでのトークショーをおこなった。エレガントな衣装で登場し会場からは「かわいい」の声も出た野田に、峰が「僕に合わせないで自分だけいい服着てね」と会場を笑わせ、野田を弟子にした理由も「困ってたんで弟子にしました。メンタルが弱かった