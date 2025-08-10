気象台は、午後7時44分に、大雨警報（土砂災害）を神埼市、吉野ヶ里町に発表しました。また洪水警報を唐津市、小城市、みやき町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・神埼市、吉野ヶ里町に発表 10日19:44時点佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10