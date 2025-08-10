宝塚歌劇団星組トップ礼真琴（れい・まこと）が10日、東京宝塚劇場で、サヨナラ公演「阿修羅城の瞳」「エスペラント！」千秋楽を迎え、17年間の宝塚人生に別れを告げた。最後の大階段は正装のはかま姿で下り「悔いがないと胸を張って言えることにこの上ない幸せを感じています」とあいさつした。終了後の会見で、宝塚歌劇団の存在を問われ「初めて見たときに感じた唯一無二のすばらしさに飛び込み、もちろん芸事たくさん学びました