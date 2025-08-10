◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第４日（１０日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク９位で昨秋のモンペリエ大会覇者の大藤沙月（ミキハウス）は、同１位の孫穎莎（中国）にストレート負けし、４強入りを逃した。完敗だった。２１歳の大藤は第１ゲームの１―４から７連続失点。孫に強い両ハンドドライブで攻め立てられ、１―１１で落とすなど、先に３ゲームを失った。第４ゲームにラリーから