SEが鳴り出す前から起こるコールにクラップ。期待感しか高まらないRAINBOW STAGEに登場するのは青春日本代表を掲げ、結成10周年ワンマンを幕張メッセにて大成功させただけでなく、今やワールドクラスの活躍を見せる新しい学校のリーダーズだ。その勇姿を体感すべく、そこら中に広がる人、人、人。そこに始まりを告げるチャイムが鳴り響いてMIZYU、RIN、SUZUKA、KANONが青春音楽部であるバンドメンバーと共に登場して挨拶代わりのダ