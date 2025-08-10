巨人で活躍した元木大介さんが１０日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。６月３日に死去した恩師・長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の偉大さを明かす一幕があった。長嶋さんに「クセ者」としてかわいがられた元木さんは、「やっぱり長嶋さんですよ」と話し出すと「パワーを持ってる、あの人は。坂本（勇人）も丸（佳浩）も長嶋さんが（球場に）来たら『打てそう』って言うんです」と続