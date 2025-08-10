巨人の赤星優志投手が、先発予定だった１０日のＤｅＮＡ戦（横浜）の雨天中止を受けて、阿部監督はスライド登板させないことを明かした。次週への先発となり、間隔が空くこととなるが、この日、横浜で調整した右腕は「１週もらったのでしっかり勝てるようにしたい。夏休みの試合で楽しみにしていたファンの方も多いと思うんですけど、チームとしてはプラスに捉えて、自分としてもプラスに捉えて、次の試合、勝って返せるように