お笑いタレントの土田晃之が１０日、ニッポン放送「土田晃之日曜日のへそ」に出演。７日に放送されたテレ朝系「アメトーーク！『ダチョウ倶楽部を考えよう２０２５』」の収録裏話を語った。この日はゲストがダチョウ倶楽部・肥後克広だったため、自然とアメトーークの話題に。収録の様子について聞かれた土田は「ぶっちゃけた話すると、あれ午前中撮ってんのよ。９時入りぐらいでね。その後、みんな仕事入ってるから」と告白