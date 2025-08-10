パ首位のソフトバンクは１０日、２位・日本ハム戦（エスコン）に１―０で競り勝って７カード連続の勝ち越しを決めた。優勝を争う最大ライバルに連勝し、２位とのゲーム差は今季最大の「３」に拡大。左腕エースのリバン・モイネロ投手（２９）が今季２度目の完封でチームトップタイの１０勝目（２敗）を飾り、２年連続で２ケタ勝利をマークした。１３奪三振の快投で、相手エース・伊藤との投げ合いを見事に制した。序盤から球数