シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（47）が10日、東京国際フォーラムで、11年ぶりの全国ツアー「アンジェラ・アキTour 2025−Eleven−」の最終公演を開催した。昨年、約10年ぶりに日本での音楽活動再開を発表。7月に故郷の徳島公演からスタートし、全国10都市を回った。1曲目の「この世界のあちこちに」は、日本再始動時にミュージカル音楽作家として手がけたアルバム「この世界の片隅に」の収録曲。今ツアーで自身