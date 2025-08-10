SEが鳴り響き、ステージに登場したPaledusk。福岡出身の彼らは精力的な活動を重ねる中で活動の場を着々と広げている。＜LuckyFes＞でどのような姿を見せてくれるのだろうか？ワクワクする気持ちを急上昇させる爆音が挨拶代わりにステージから放たれ、1曲目「AREA PD」がスタート。重厚なビート、歪んだギターを土台とした爆音に対してシンセサイザーを効果的に添加したサウンドは、恍惚の極みへと連れて行ってくれた。怒涛の展開