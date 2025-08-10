神奈川県内は１０日、前線の影響で大気の状態が不安定になり、西部を中心に断続的に激しい雨が降った。降り始めからの総雨量（１０日午後７時時点）は箱根町で２１９ミリを記録し、小田原市が１２０ミリ、平塚市は１０６ミリ、海老名市では１０５・５ミリを観測した。県と横浜地方気象台は同日、小田原、南足柄両市と箱根町に警戒レベル４相当の土砂災害警戒情報を発表。１１日明け方にかけて、雷を伴い１時間に５０ミリの非常