WANIMAが夏をテーマにした3曲入りEP「Off-Leash」を8月27日にリリースすることを発表した。EP先行配信として8月13日には収録曲「トビウオ」の配信がスタートする。EP「Off-Leash」は自由な夏を閉じ込めた、心ほどくEP。つながれていたリードを外し、誰にも縛られず、自分の足で前に進むという決意をこめたタイトルだ。迷いや不安を抱えながらも、音の向かう方へ真っ直ぐに進んでいく。先行配信曲「トビウオ」について、KENTA(Vo,Ba