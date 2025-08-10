８日のＴＢＳ「ハマダ歌謡祭！」は、国民的アニメ・ディズニーＳＰ＆新企画グルメデスゲームが放送された。歌謡パートに元ＨＫＴ４８の田中美久（２３）が初登場。会いたかった人として共演者の野呂佳代をあげた。セーラーサターンのコスプレをした田中は「４８の先輩なんですけど博多にまで『伝説の女』っていう（うわさが流れてきた）。野呂さんはドッキリのバンジージャンプの企画で体重をサバ読んでとんでもないことにな