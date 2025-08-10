サッカーの日本代表として男子の歴代最多得点記録を持ち、１９６８年メキシコ五輪で銅メダル獲得の原動力となった釜本邦茂（かまもと・くにしげ）さんが１０日午前、肺炎のため、大阪府内の病院で死去した。８１歳だった。通夜と告別式は近親者で執り行い、お別れの会が後日開かれる。釜本さんは京都市出身。京都府立山城高から早稲田大へ進み、大学在学中に日本代表に選出された。６４年東京、６８年メキシコ両五輪に出場。メ