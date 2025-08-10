この漫画は、作者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんが描いた、1歳半健診の日のエピソードです。娘の発語がゆっくりなことや、人見知りの強さが気になり、日々モヤモヤと不安を抱えていた綾永さん。そんな中で迎えた、緊張の1歳半健診。「このままで大丈夫なのかな？」という思いを抱えながら、健診に臨む綾永さんの心の揺れが丁寧に描かれています。『どうなる発語ほぼなし一歳半検診』第3話をごらんください。