「阪神−ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）球審を務めた梅木審判員をアクシデントが襲った。四回２死二塁から奥川が森下に対して投じた２球目、変化球がすっぽ抜けて捕手の中村も捕球できなかった。ダイレクトで梅木球審に当たり、ボールは一塁側へ。記録は中村のパスボールとなった。防具がない部分だっただけに直後、天井を見つめながら必死に痛みをこらえていた梅木球審。イニング終了後には治療を受け、五回から