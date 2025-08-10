人気ロックバンドのFLOWが10日、西武−楽天（ベルーナドーム）の試合前にセレモニアルピッチを行った。FLOWは、西武球団を通じて「マウンドからホームベースは遠かったですね…！ブルペンとは全然違いました。お客さんが温かくてうれしかったです。セレモニアルピッチの役割分担は野球経験者を中心に決めました。マイクじゃなくてバットを持ってベルーナドームに立てて光栄でした！次回投げるときは、ぜひノーバンで投げたいで